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В Башкирии введен карантин из-за вспышки смертельно опасной болезни

В Башкирии введен карантин из-за вспышки смертельно опасной болезни

12:23, 04 май 2024

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ, вводящий со 2 мая строгий карантинный режим на территории Кушнаренково. Согласно документу, вся деревня признана неблагополучным пунктом, требующим жестких ограничений для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Отныне посторонним лицам, за исключением сотрудников ветеринарной службы, запрещается посещать населенный пункт. Перемещение и перегруппировка восприимчивых к бешенству животных строго ограничено, а снятие шкур с их трупов полностью запрещено. Эти меры необходимы для разрыва цепочки передачи смертельно опасного вируса.

В ближайшие 10 дней все домашние животные в селе будут находиться под пристальным наблюдением ветеринаров. Помимо этого, запланирована массовая вакцинация от бешенства собак, кошек, крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей – всех восприимчивых видов.

На период карантина в Кушнаренково отменены любые мероприятия, связанные со скоплением и перемещением домашних животных – ярмарки, выставки и прочие события. Параллельно ведется подворный обход жителей села для выявления новых возможных очагов инфекции.

Контроль за исполнением данного указа возложен на заместителя премьер-министра правительства Башкортостана, министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Кушнаренково карантин бешенство
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