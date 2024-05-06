Еще в одном населенном пункте Башкирии ввели карантин из-за опасной болезни животных

14:18, 06 май 2024

В селе Верхнеяркеево Илишевского района Башкирии введен карантин из-за вспышки бешенства животных. Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Радий Хабиров.

Ограничительные меры, вступившие в силу 2 мая, коснулись всего села, которое было объявлено неблагополучной территорией. Эпицентром заболевания стало личное подсобное хозяйство, расположенное на улице Мостовой.

В рамках карантина запрещается лечить восприимчивых к вирусу животных на территории очага, а также вывозить их за пределы села. Снятие шкур с павших животных также строго запрещено. Доступ на территорию карантинной зоны ограничен для всех, за исключением жителей села и сотрудников республиканской Госветслужбы.

Автор: Семен Подгорный