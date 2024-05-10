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В Башкирии более 2150 человек подверглись смертельной опасности

В Башкирии более 2150 человек подверглись смертельной опасности

11:54, 10 май 2024

В разгар сезона активности клещей Башкирия столкнулась с ростом случаев укусов этих опасных насекомых. Согласно свежим данным региональных медицинских учреждений, с начала сезона уже 2159 человек обратились за помощью после укусов членистоногих. Тревожным сигналом является тот факт, что каждый третий пострадавший — ребенок, что делает проблему особенно острой.

Результаты анализов показывают, что 1,2% обследованных клещей оказались переносчиками вируса клещевого энцефалита — опасного вирусного заболевания, передающегося через укусы этих насекомых. Еще более распространенной угрозой стала инфекция боррелиоза: 17,2% клещей были инфицированы возбудителями этой болезни.

Власти Башкирии призывают жителей принять меры безопасности при посещении лесов и парков. В случае укуса клеща необходимо незамедлительно сдать его на исследование — для этого действует сеть специальных пунктов приема по всей республике.

Медики советуют надевать высокие носки и заправлять их в брюки, использовать акарицидные и репеллентные средства, а также регулярно осматривать себя и своих близких на наличие клещей каждые 15-20 минут во время прогулок. Своевременные меры безопасности позволят избежать тяжелых последствий и защитить здоровье в этом сезоне высокой клещевой активности.

Эти простые лайфхаки заставят клещей бежать прочь: надежная защита от кровопийц, одобренная врачом-профи

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Автор: Семен Подгорный
Теги: клещи
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