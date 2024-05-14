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В Башкирии врачи обнаружили панцирь мидии в пищеводе 46-летнего мужчины

В Башкирии врачи обнаружили панцирь мидии в пищеводе 46-летнего мужчины

13:54, 14 май 2024

46-летний житель Уфы, чей ужин с морепродуктами обернулся неприятным сюрпризом, обратился в городскую больницу №21 с жалобой на чувство инородного тела в горле. Как сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, мужчина ужинал пастой с морепродуктами, и после трапезы его стал мучить дискомфорт.

Врач-оториноларинголог, осмотрев пациента, не обнаружил ничего подозрительного в гортани. Тогда мужчину направили на ФГДС, где с помощью эндоскопа был обнаружен виновник недомогания – фрагмент панциря мидии, размером около 1,5 см, застрявший поперек пищевода.

Чтобы не повредить слизистую оболочку пищевода, панцирь мидии аккуратно извлекли и переместили в просвет желудка. Там, под воздействием соляной кислоты, он благополучно растворился.

К счастью, пациенту не потребовалась госпитализация, и уже через несколько часов он был отпущен домой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Уфа Рахматуллин Айрат Разифович операция
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