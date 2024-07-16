В Башкирии выявили новые случаи заражения смертельно опасной инфекцией

12:14, 16 июл 2024

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин на очередном оперативном совещании правительства республики доложил о неутешительной динамике распространения коронавирусной инфекции в регионе.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано 28 новых случаев заболевания COVID-19. Статистика последних дней свидетельствует о сохраняющейся тенденции к росту заболеваемости: 14 июля было выявлено 30 случаев, 13 июля — 31, 12 июля — 29, 11 июля — 30, 10 июля — 28 и 9 июля — 29.

В настоящее время в республике под наблюдением врачей находятся 604 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Из них 89 человек проходят лечение в стационарных условиях, остальные 515 получают медицинскую помощь амбулаторно.

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Автор: Семен Подгорный