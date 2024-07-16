В Уфе врачи помогли мальчику с проблемами мочеиспускания

21:47, 16 июл 2024

В Городской детской клинической больнице № 17 города Уфы врачи-урологи успешно провели сложную операцию по удалению дивертикула мочевого пузыря у 11-летнего мальчика. Юный пациент поступил в больницу с жалобами на затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

После тщательного обследования, включающего в себя ультразвуковое исследование и цистоскопию, специалисты выявили у мальчика дивертикул мочевого пузыря размером 23×13×15 мм. Дивертикул — это мешковидное выпячивание стенки мочевого пузыря, которое может вызывать различные проблемы с мочеиспусканием и приводить к серьезным осложнениям, таким как разрыв стенки дивертикула.

Операция по удалению дивертикула была проведена малоинвазивным методом, что позволило минимизировать травматичность вмешательства и сократить период восстановления пациента. Хирурги успешно удалили патологическое образование и ушили стенку мочевого пузыря.

Благодаря профессионализму и опыту врачей, операция прошла успешно, и мальчик быстро пошел на поправку. В настоящее время он чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.

В Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан подчеркнули, что дивертикул мочевого пузыря — это заболевание, которое часто протекает бессимптомно или с минимальными проявлениями. Однако, отсутствие своевременной диагностики и лечения может привести к серьезным последствиям. Поэтому важно обращать внимание на любые изменения в мочеиспускании и своевременно обращаться к врачу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ