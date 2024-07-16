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Жители Уфы тащат с кладбищ смертельную заразу

Жители Уфы тащат с кладбищ смертельную заразу

22:22, 16 июл 2024

В Уфе зафиксирован резкий рост заболеваемости мышиной лихорадкой, редким и опасным инфекционным заболеванием. По данным Рустема Хамитова, главы Орджоникидзевского района, за неделю с 8 по 15 июля зарегистрировано пять случаев заражения, среди которых четверо взрослых и один ребенок.

Этот всплеск заболеваемости вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов. Как отметил Хамитов, почти все пострадавшие посещали дачные участки, природные зоны или кладбища. Именно в таких местах риск заражения значительно возрастает.

Мышиная лихорадка, также известная как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), передается через контакт с экскрементами грызунов. В группе риска находятся не только любители дачных участков и кладбищ, но и грибники, рыбаки, а также те, кто собирает ягоды в лесу.

К сожалению, вакцины от этого заболевания не существует. Единственный способ защитить себя — соблюдать строгие правила гигиены. Мышиная лихорадка чрезвычайно опасна, и при отсутствии своевременной диагностики и лечения может привести к летальному исходу в течение двух недель.

В Башкирии зафиксирован всплеск заболеваемости мышиной лихорадкой

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Уфа мышиная лихорадка
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