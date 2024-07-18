В Башкирии врачи спасли жизнь мужчины с гематомой в черепе
12:43, 18 июл 2024
В Верхне-Татышлинской ЦРБ врачи успешно провели сложную операцию, которая спасла жизнь мужчине, получившему серьезную черепно-мозговую травму. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.
Пациент был доставлен в больницу бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии после падения и удара головой о бетонный пол. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и приняли решение о немедленной госпитализации в реанимационное отделение.
Главный врач Ильгиз Шангареев и заведующий хирургическим отделением Ришат Фагамов провели экстренную костно-пластическую трепанацию черепа, удалив большую эпидуральную гематому объемом более 50 мл. Операция продолжалась 2,5 часа и завершилась успешно.
После удаления гематомы состояние пациента стабилизировалось, и вскоре его выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.
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