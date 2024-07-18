В Башкирии врачи спасли жизнь мужчины с гематомой в черепе

12:43, 18 июл 2024

В Верхне-Татышлинской ЦРБ врачи успешно провели сложную операцию, которая спасла жизнь мужчине, получившему серьезную черепно-мозговую травму. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

Пациент был доставлен в больницу бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии после падения и удара головой о бетонный пол. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и приняли решение о немедленной госпитализации в реанимационное отделение.

Первоначально планировалось стабилизировать состояние пациента и транспортировать его в Уфу для проведения операции. Однако, несмотря на все усилия врачей, его состояние продолжало ухудшаться, и было принято решение оперировать на месте.

Главный врач Ильгиз Шангареев и заведующий хирургическим отделением Ришат Фагамов провели экстренную костно-пластическую трепанацию черепа, удалив большую эпидуральную гематому объемом более 50 мл. Операция продолжалась 2,5 часа и завершилась успешно.

После удаления гематомы состояние пациента стабилизировалось, и вскоре его выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы писали о том, что в Уфе врачи помогли мальчику с проблемами мочеиспускания.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минздрав РБ