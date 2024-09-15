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Башкирии может грозить вспышка птичьего гриппа

Башкирии может грозить вспышка птичьего гриппа

10:34, 15 сен 2024

На животноводческой ферме в селе Тикеево Иглинского района Республики Башкортостан зафиксирована гибель домашней птицы. Обеспокоенные жители обратились в ветеринарные службы с просьбой провести проверку.

Специалисты-эпизоотологи, прибывшие на место происшествия, обнаружили мертвого гуся. Тушка птицы отправлена на лабораторную экспертизу для выявления возможного возбудителя птичьего гриппа. Результаты анализов ожидаются в течение трех дней.

В качестве превентивной меры все поголовье птицы на ферме переведено в закрытые помещения, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

Птичий грипп — это высококонтагиозное заболевание, поражающее все виды птиц. Оно характеризуется высокой смертностью среди домашних и диких пернатых. Переносчиками вируса могут быть дикие перелетные птицы, а также синантропные виды, такие как воробьи, вороны и голуби.


Автор: Вадим Рудаков
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