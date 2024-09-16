В Башкирии не подтвердился факт заражения птичьим гриппом

10:58, 16 сен 2024

В Иглинском районе Башкирии опровергли опасения о новой вспышке птичьего гриппа, которая ранее появилась в СМИ. Лабораторные анализы биоматериалов погибших птиц показали отрицательный результат на опасный вирус.

Тревожные сообщения о массовой гибели домашней птицы в деревне Тикеево Иглинского района вызвали оперативное реагирование специалистов. На место происшествия выехали ветеринары, которые взяли пробы для исследования. К счастью, опасения не подтвердились — птичий грипп не обнаружен.

Государственный комитет Башкирии по ветеринарии официально заявил, что причиной гибели птиц стало отравление, а не опасный вирус.

Напомним, что в августе 2023 года птицефабрика «Башкирская» стала очагом распространения птичьего гриппа, что привело к значительному сокращению производства яиц в регионе — на целых 26%. После масштабной реконструкции предприятие возобновило свою работу. Постепенное наращивание производства началось в феврале с завоза молодняка птицы, а уже в июне была получена первая партия яиц. К концу текущего года «Башкирская» планирует выйти на объем производства до 100 млн штук яиц.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов ранее сообщал, что поголовье птицы на предприятии в настоящее время составляет около 660 тысяч, и к концу 2024 года планируется увеличить его до 1,7 млн голов, включая 1 млн кур-несушек. Полный выход на проектные мощности, предполагающий производство 780-800 млн штук яиц в год, ожидается к концу следующего года.

Читайте также: Башкирии может грозить вспышка птичьего гриппа

Автор: Семен Подгорный