Уфимские врачи успешно прооперировали ребенка с воронкообразной деформацией груди

14:18, 18 сен 2024

В Уфе врачи Городской детской больницы № 17 совершили настоящее чудо, вернув здоровье и полноценную жизнь мальчику с редкой аномалией — воронкообразной деформацией грудной клетки.

Воронкообразная деформация грудной клетки, при которой грудина вдавливается внутрь, чаще всего проявляется в раннем детстве, но с возрастом, особенно в периоды активного роста, может серьезно прогрессировать, рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Это не только косметический дефект: смещение грудины способно нарушить работу сердца и легких, существенно снижая качество жизни.

Уфимские специалисты провели сложную операцию по коррекции деформации. Путь к хирургическому вмешательству был долгим и требовал тщательной подготовки. Команда врачей, включающая пульмонологов, ортопедов и хирургов, работала слаженно и профессионально, чтобы восстановить нормальную анатомию грудной клетки юного пациента.

Операция прошла успешно, послеоперационный период также не вызвал опасений. Сейчас мальчик уже дома.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: Минздрав РБ