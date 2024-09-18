Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Уфимские врачи успешно прооперировали ребенка с воронкообразной деформацией груди

Уфимские врачи успешно прооперировали ребенка с воронкообразной деформацией груди

14:18, 18 сен 2024

В Уфе врачи Городской детской больницы № 17 совершили настоящее чудо, вернув здоровье и полноценную жизнь мальчику с редкой аномалией — воронкообразной деформацией грудной клетки.

Воронкообразная деформация грудной клетки, при которой грудина вдавливается внутрь, чаще всего проявляется в раннем детстве, но с возрастом, особенно в периоды активного роста, может серьезно прогрессировать, рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Это не только косметический дефект: смещение грудины способно нарушить работу сердца и легких, существенно снижая качество жизни.

Уфимские специалисты провели сложную операцию по коррекции деформации. Путь к хирургическому вмешательству был долгим и требовал тщательной подготовки. Команда врачей, включающая пульмонологов, ортопедов и хирургов, работала слаженно и профессионально, чтобы восстановить нормальную анатомию грудной клетки юного пациента.

Операция прошла успешно, послеоперационный период также не вызвал опасений. Сейчас мальчик уже дома.

  • Ранее мы писали о том, что в Башкирии врачи прооперировали малыша, наткнувшегося на штырь забора.
В Башкирии врачи провели сложную операцию по исправлению перекрута яичка у подростка

Читайте также:

В Башкирии врачи провели сложную операцию по исправлению перекрута яичка у подростка
Автор: Алия Карачурина
Фото: Минздрав РБ
Теги: Уфа операция
Читайте также

В Уфе врачи провели сложную операцию на мозг 5-месячной девочке
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи провели сложную операцию на мозг 5-месячной девочке
Уфимские хирурги спасли жизнь юного пациента, удалив из его легкого редкую опухоль
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские хирурги спасли жизнь юного пациента, удалив из его легкого редкую опухоль
Уфимские врачи провели сложную операцию пострадавшему в ДТП подростку
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские врачи провели сложную операцию пострадавшему в ДТП подростку
В Башкирии на стоматолога упали футбольные ворота
Общество в Башкирии
В Башкирии на стоматолога упали футбольные ворота


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok