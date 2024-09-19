ОРВИ и грипп атакуют Башкирию: более 22 тысяч заболевших за неделю
11:52, 19 сен 2024
Республика Башкортостан столкнулась с заметным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число заболевших превысило 22 тысячи человек, причем дети составляют почти половину от этого числа - 41,3%.
Ситуация вызывает опасения, поскольку по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость подскочила на 31,7%.
Врачи напоминают о важности соблюдения элементарных правил гигиены, таких как частое мытье рук, использование масок в общественных местах и проветривание помещений. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Автор: Алия Карачурина
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