ОРВИ и грипп атакуют Башкирию: более 22 тысяч заболевших за неделю

11:52, 19 сен 2024

Республика Башкортостан столкнулась с заметным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число заболевших превысило 22 тысячи человек, причем дети составляют почти половину от этого числа - 41,3%.

Ситуация вызывает опасения, поскольку по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость подскочила на 31,7%.

Врачи напоминают о важности соблюдения элементарных правил гигиены, таких как частое мытье рук, использование масок в общественных местах и проветривание помещений. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Автор: Алия Карачурина