Роспотребнадзор: в Башкирии обнаружен новый вариант коронавируса XEC
10:49, 25 сен 2024
В России обнаружены первые два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC. Этот «гибрид» двух подвариантов омикрона был выявлен в Уфе и Ростовской области, что подтверждает его активное распространение по миру.
XEC — это не просто очередная мутация вируса, а результат слияния двух его предшественников. Несмотря на свою новизну, симптомы XEC мало отличаются от уже знакомых нам проявлений COVID-19: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса, головная боль и общая слабость.
Первый случай заражения XEC был зафиксирован в Германии еще в июне этого года. С тех пор вирус успел распространиться по нескольким странам, включая Италию, где первые образцы были обнаружены еще в мае, но официально зарегистрированы только в сентябре.
Хотя XEC демонстрирует высокую скорость распространения, его течение пока не вызывает серьезных опасений у медиков. Симптомы и тяжесть заболевания схожи с другими недавними подвариантами омикрона. Тем не менее, появление нового варианта вируса напоминает нам о том, что пандемия еще не закончилась, и важно продолжать соблюдать меры предосторожности.
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