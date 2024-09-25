Новый вариант COVID-19 XEC обнаружен в Уфе: что известно на данный момент

21:20, 25 сен 2024

В Уфе зафиксирован случай заражения новым вариантом коронавируса XEC.

В августе текущего года житель Уфы обратился в одно из медицинских учреждений города с симптомами, характерными для острой респираторной вирусной инфекции. Врачи приняли решение провести ПЦР-тестирование, результаты которого подтвердили наличие COVID-19.

В рамках постоянного мониторинга распространения коронавирусной инфекции биологический материал пациента направили на дополнительное исследование в специализированный научно-исследовательский институт Роспотребнадзора. Именно там эксперты выявили новый вариант штамма Омикрон, получивший обозначение XEC. Важно отметить, что заболевший перенес инфекцию в легкой форме и проходил лечение амбулаторно, не требуя госпитализации.

Несмотря на появление нового варианта вируса, общая картина распространения COVID-19 в Башкортостане остается стабильной. По данным ежедневного мониторинга, который проводит региональное управление Роспотребнадзора, доминирующим штаммом в республике по-прежнему является Омикрон, на долю которого приходится 98% всех выявленных случаев заражения.

Автор: Вадим Рудаков