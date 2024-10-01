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В Башкирии врачи извлекли косточку черешни из бронхов пациента

В Башкирии врачи извлекли косточку черешни из бронхов пациента

15:01, 01 окт 2024

В Ишимбае произошел необычный медицинский случай. Пожилой мужчина, пришедший на плановый осмотр сердца, получил неожиданный диагноз. Внимательный кардиолог, заметив нетипичные симптомы, направил пациента на дополнительное обследование. Компьютерная томография выявила удивительную находку — в дыхательных путях пациента обнаружилась косточка от черешни.

Специалист по эндоскопии успешно извлек инородный предмет из главного бронха левого легкого. Интересно, что косточка не была зафиксирована в одном месте, а перемещалась при дыхательных движениях. Точный срок нахождения этого необычного «гостя» в организме пациента установить не удалось.

После успешного удаления инородного тела пациент был выписан из медицинского учреждения. В настоящее время его самочувствие не вызывает опасений.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Минздрав РБ
Теги: Ишимбай операция
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