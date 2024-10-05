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В Башкирии успешно прооперировали пациента с редкой формой заворота кишечника

В Башкирии успешно прооперировали пациента с редкой формой заворота кишечника

11:03, 05 окт 2024

В Башкирии команда хирургов Кумертауской городской больницы продемонстрировала высокий профессионализм, проведя сложную операцию пациенту с врожденной аномалией кишечника.

50-летний мужчина обратился в медицинское учреждение с острыми болями в области живота и выраженным метеоризмом. После проведения необходимых обследований врачи диагностировали редкое заболевание — заворот долихосигмы, повлекший за собой кишечную непроходимость. Эта патология представляет собой врожденное отклонение в развитии, при котором наблюдается чрезмерное удлинение сигмовидного отдела толстой кишки.

Особенность данного клинического случая заключается в том, что симптомы заболевания проявились значительно позже обычного — в зрелом возрасте. Развитие патологического процесса привело к перекруту кишки, что создало угрозу для здоровья и жизни пациента. Ситуация требовала незамедлительного хирургического вмешательства.

Бригада хирургов провела экстренную операцию, в ходе которой специалисты выполнили резекцию поврежденного участка кишечника с последующим восстановлением его целостности и функциональности. После периода восстановления пациент вернулся к привычному образу жизни и был выписан домой.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
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