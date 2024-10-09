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Выпускники из Африки стали врачами в сельской больнице Башкирии

Выпускники из Африки стали врачами в сельской больнице Башкирии

10:23, 09 окт 2024

Районная больница Бурзянского района Башкирии приняла в свои ряды необычных специалистов. Здесь начали работать два молодых врача из Африки, выпускники Башкирского государственного медицинского университета.

Азиз, специализирующийся в области психиатрии, и Ахмет, дипломированный хирург, своим появлением вызвали живой интерес среди местного населения. Их присутствие в небольшом башкирском районе стало настоящим событием, молниеносно распространившимся по социальным сетям и вызвавшим широкий общественный резонанс.

Решение молодых специалистов связать свою судьбу с российской глубинкой вызывает искреннее уважение у местных жителей. Пользователи социальных сетей активно поддерживают врачей, отмечая их смелость и целеустремленность. Особенно впечатляет тот факт, что иностранные выпускники предпочли работу в отдаленном районе республики, где их профессиональные навыки особенно востребованы.

Жители Зауралья тепло приветствуют новых специалистов, выражая надежду на то, что подобная практика привлечения квалифицированных медицинских кадров распространится и на другие районы Башкортостана.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Бурзянский район
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