Более 8 тысяч жителей Башкирии пострадали от укусов клещей в 2024 году

10:45, 13 окт 2024

С начала сезона активности клещей медицинские учреждения Башкирии приняли более 8,5 тысяч пациентов, пострадавших от укусов этих опасных насекомых. Особую тревогу вызывает тот факт, что значительную часть пострадавших составляют дети — их число превысило 3 тысячи. Эксперты отмечают, что первый случай укуса клеща в этом году был зарегистрирован 4 апреля, что немного позже, чем в предыдущем сезоне.

Несмотря на усилия медиков и властей по профилактике заболеваний, передающихся через укусы клещей, статистика показывает рост числа инфицированных. Особенно настораживает увеличение случаев заражения клещевым энцефалитом — одним из самых опасных заболеваний, переносимых клещами. В текущем году зарегистрировано уже 20 случаев этой инфекции, что на четверть больше, чем годом ранее.

Показатель заболеваемости клещевым энцефалитом достиг 0,49 случая на 100 тысяч жителей. Это превышает прошлогодний уровень на 30% и на 11% выше среднемноголетних значений.

При этом наблюдается некоторое снижение заболеваемости клещевым боррелиозом — другой распространенной инфекцией, передаваемой клещами. В этом году зафиксировано 24 случая заражения, что меньше, чем 33 случая годом ранее. Однако специалисты предупреждают, что расслабляться не стоит, и призывают жителей Башкирии соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков.

Автор: Алия Карачурина