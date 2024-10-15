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В Уфе врачи удалили женщине миому матки размером с арбуз

В Уфе врачи удалили женщине миому матки размером с арбуз

14:51, 15 окт 2024

В городской клинической больнице № 18 Уфы врачи успешно провели сложную операцию по удалению гигантской миомы матки у 39-летней пациентки. Опухоль достигала 40 сантиметров в диаметре и весила 8 килограмм, что сопоставимо с весом новорожденного ребенка.

Изначально женщине была назначена плановая операция. Однако во время биопсии возникло серьезное осложнение — открылось маточное кровотечение, угрожающее жизни пациентки. Медики были вынуждены экстренно провести лапаротомию.

Бригада хирургов действовала оперативно и слаженно. В ходе операции гигантская опухоль была успешно удалена. Для определения характера новообразования ткани направили на гистологическое исследование.

Анализ подтвердил диагноз — миома матки с некрозом и распадом тканей. Подобные состояния, как отмечают в Министерстве здравоохранения Башкирии, могут приводить к обильным менструальным кровотечениям, анемии и развитию критических ситуаций, подобных той, что произошла с пациенткой.

После операции состояние женщины стабилизировалось, и спустя несколько дней она была выписана из больницы.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Минздрав РБ
Теги: Уфа операция
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