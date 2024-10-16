Уфимка с рассеянным склерозом стала мамой после курса химиотерапии

19:35, 16 окт 2024

В столице Башкортостана произошло событие, которое можно назвать настоящим чудом современной медицины. Анастасия Башина, жительница Уфы, на протяжении десяти лет боровшаяся с рассеянным склерозом, недавно родила здоровую девочку.

Рассеянный склероз — это коварное аутоиммунное заболевание, которое атакует центральную нервную систему, вызывая широкий спектр симптомов и зачастую приводя к инвалидности. Под руководством опытных специалистов женщина прошла интенсивный курс лечения, включавший химиотерапию — метод, обычно применяемый для лечения онкологических заболеваний.

После достижения стойкой ремиссии Анастасия и ее муж Семен решились на следующий шаг — беременность. Этому предшествовала тщательная подготовка под наблюдением мультидисциплинарной команды врачей, включая эндокринолога, гематолога и гинеколога. Такой комплексный подход позволил минимизировать риски и обеспечить благополучное течение беременности.

Роды прошли в городском перинатальном центре Уфы.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, комментируя это событие, отметил:

«История Анастасии Башиной — яркий пример того, как современная медицина в сочетании с силой духа пациента может творить настоящие чудеса. Мы гордимся нашими специалистами и будем продолжать развивать высокотехнологичную медицинскую помощь в регионе».

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Автор: Алия Карачурина

Фото: Минздрав РБ