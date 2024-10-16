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Хирурги в Башкирии провели уникальную операцию подростку с ножевым ранением

Хирурги в Башкирии провели уникальную операцию подростку с ножевым ранением

19:45, 16 окт 2024

14-летний пациент поступил в Чекмагушевскую районную больницу с серьезной травмой, угрожающей его жизни. У юноши диагностировали пневмоторакс — опасное состояние, при котором воздух попадает в пространство между легким и грудной стенкой, существенно затрудняя дыхание. Ситуацию осложняло повреждение диафрагмы — ключевой мышцы, участвующей в процессе дыхания.

Перед хирургами встала непростая задача: как помочь пациенту, минимизировав риски и время восстановления? Решение было найдено в применении передовых малоинвазивных технологий. Врачи приняли решение использовать видеоэндоскопическое оборудование, что позволило провести операцию через несколько миниатюрных проколов диаметром всего 5 миллиметров.

Благодаря этому подходу медикам удалось успешно устранить повреждение диафрагмы и вывести воздух из плевральной полости. Такой метод не только значительно снизил травматичность вмешательства, но и существенно уменьшил болевые ощущения пациента, ускорив процесс его выздоровления.

Результат превзошел все ожидания: уже через 10 дней после операции подросток был выписан домой. Для сравнения, при традиционном открытом хирургическом вмешательстве период реабилитации мог бы затянуться на два месяца и более.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Минздрав РБ
Теги: Чекмагушевский район операция
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