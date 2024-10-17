В Уфе успешно прооперировали женщину с редкой патологией беременности

09:10, 17 окт 2024

Врачи городской клинической больницы № 8 города Уфы провели успешную операцию по удалению эктопической беременности у 29-летней пациентки. Сложность случая заключалась в редкой форме патологии — яичниковой беременности, которая диагностируется всего в 0,4-1,3% случаев внематочной беременности.

Как правило, яичниковая беременность протекает бессимптомно на ранних сроках, что затрудняет ее выявление. В данном случае своевременная диагностика с помощью УЗИ на шестой неделе беременности позволила врачам оперативно провести необходимое хирургическое вмешательство.

Благодаря профессионализму медиков, операция прошла успешно, яичник пациентки удалось сохранить. По словам специалистов, промедление могло привести к серьезным осложнениям, вплоть до обильного кровотечения и удаления яичника.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и, по прогнозам врачей, сможет планировать новую беременность уже через несколько месяцев.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: Городская клиническая больница №8 Уфы, Vk