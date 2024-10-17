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Уфимские врачи извлекли щипчики для ногтей из желудка ребенка

Уфимские врачи извлекли щипчики для ногтей из желудка ребенка

11:58, 17 окт 2024

В Уфе шестилетний угодил в больницу после того, как проглотил щипчики для ногтей. Ситуация потребовала немедленного вмешательства специалистов детской городской больницы № 17. Врачи приняли решение о проведении экстренной фиброгастроскопии под общим наркозом — процедуры, которая позволила бы извлечь опасный предмет из желудка ребенка.

Используя эндоскопическую корзину — специальное устройство для захвата и извлечения инородных тел — врачи смогли аккуратно удалить щипчики, не повредив при этом пищевод и слизистую оболочку желудка мальчика. Точность и осторожность были ключевыми факторами успеха этой сложной процедуры.

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан сообщило, что благодаря слаженной работе медицинского персонала и использованию современного оборудования, операция прошла успешно. Состояние юного пациента быстро пошло на поправку, и уже через несколько дней его выписали домой с необходимыми рекомендациями от врачей.

Новое оборудование, поступившее в больницу в рамках нацпроекта «Здравоохранение», значительно расширило возможности медиков. За последнее время врачи провели более 2000 исследований и оказали помощь более чем 50 пациентам с инородными телами в желудочно-кишечном тракте, предотвратив серьезные осложнения, включая перфорацию пищевода.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Уфа операция
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