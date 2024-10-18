Житель Башкирии обвинил скорую помощь в смерти отца

22:17, 18 окт 2024

В башкирском городе Ишимбае семья обвиняет службу скорой помощи в промедлении, которое, по их мнению, привело к трагическому исходу.

Житель города, уже имевший в анамнезе сахарный диабет и перенесенный инсульт, внезапно почувствовал себя плохо. Родственники, заподозрив повторный инсульт, немедленно набрали номер экстренной службы. Однако помощь, по словам близких, прибыла слишком поздно.

«Мы видели, как отцу становится хуже с каждой минутой, но машины всё не было», — рассказывает сын погибшего. «Я повторно позвонил диспетчеру, подчеркнув серьезность ситуации, но получил лишь совет ждать. К нашему ужасу, когда бригада наконец приехала, спасать было уже некого».

Родственники убеждены, что трагедии можно было избежать, если бы не кадровый дефицит и недостаточная укомплектованность бригад скорой помощи.

Обращение семьи, в связи со случаем, появилось на официальной странице Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Министерство здравоохранения Башкирии отреагировало на инцидент, запросив подробную информацию о случившемся.

Автор: Алия Карачурина