Житель Башкирии обвинил скорую помощь в смерти отца
22:17, 18 окт 2024
В башкирском городе Ишимбае семья обвиняет службу скорой помощи в промедлении, которое, по их мнению, привело к трагическому исходу.
Житель города, уже имевший в анамнезе сахарный диабет и перенесенный инсульт, внезапно почувствовал себя плохо. Родственники, заподозрив повторный инсульт, немедленно набрали номер экстренной службы. Однако помощь, по словам близких, прибыла слишком поздно.
Родственники убеждены, что трагедии можно было избежать, если бы не кадровый дефицит и недостаточная укомплектованность бригад скорой помощи.
Обращение семьи, в связи со случаем, появилось на официальной странице Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.
Министерство здравоохранения Башкирии отреагировало на инцидент, запросив подробную информацию о случившемся.