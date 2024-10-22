В Уфе врачи спасли ребенка в утробе матери, проведя уникальную операцию
10:37, 22 окт 2024
В Республиканском перинатальном центре Уфы врачи успешно провели серию сложнейших внутриутробных операций, спасших жизнь будущему ребенку. Уникальный случай произошел с беременной женщиной, столкнувшейся с серьезным осложнением на 26-й неделе вынашивания.
Пациентка поступила в медицинское учреждение с диагнозом тяжелой формы гемолитической болезни плода — опасного состояния, вызванного резус-конфликтом между кровью матери и ребенка. Ситуация требовала незамедлительного вмешательства специалистов, поскольку под угрозой находилась жизнь будущего малыша.
Медицинская бригада РПЦ разработала новую стратегию лечения.
Эта сложная процедура позволила нормализовать жизненно важные показатели гемоглобина и гематокрита у плода.
Благодаря высокому профессионализму врачей и современным медицинским технологиям удалось не только предотвратить развитие опасного отека у плода, но и значительно продлить срок беременности — на целых 10 недель.