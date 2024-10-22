В Уфе врачи спасли ребенка в утробе матери, проведя уникальную операцию

10:37, 22 окт 2024

В Республиканском перинатальном центре Уфы врачи успешно провели серию сложнейших внутриутробных операций, спасших жизнь будущему ребенку. Уникальный случай произошел с беременной женщиной, столкнувшейся с серьезным осложнением на 26-й неделе вынашивания.

Пациентка поступила в медицинское учреждение с диагнозом тяжелой формы гемолитической болезни плода — опасного состояния, вызванного резус-конфликтом между кровью матери и ребенка. Ситуация требовала незамедлительного вмешательства специалистов, поскольку под угрозой находилась жизнь будущего малыша.

Медицинская бригада РПЦ разработала новую стратегию лечения.

«Для спасения ребенка потребовалось провести три последовательные операции по внутриутробному переливанию специально подготовленных лейкофильтрованных эритроцитов», — пояснил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Эта сложная процедура позволила нормализовать жизненно важные показатели гемоглобина и гематокрита у плода.

Благодаря высокому профессионализму врачей и современным медицинским технологиям удалось не только предотвратить развитие опасного отека у плода, но и значительно продлить срок беременности — на целых 10 недель.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минздрав РБ