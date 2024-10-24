Врачи кардиоцентра в Башкирии спасли жизнь пациентке с тяжелым пороком сердца

11:48, 24 окт 2024

В Уфе специалисты Республиканского кардиологического центра успешно провела многочасовую операцию пациентке с критическим состоянием сердечно-сосудистой системы, осложненным серьезными сопутствующими заболеваниями.

Жительница Кармаскалинского района поступила в клинику с серьезным диагнозом –дисфункцией сердечного клапана. Ситуацию осложняло наличие опухоли головного мозга и хронического ревматизма. Пациентка испытывала сильную одышку, отеки, а прогрессирующая сердечная недостаточность существенно ухудшала качество её жизни.

Мультидисциплинарный консилиум принял решение о проведении экстренного хирургического вмешательства. В ходе трехчасовой операции с применением аппарата искусственного кровообращения хирурги выполнили комплексную реконструкцию: аортокоронарное шунтирование и замену митрального клапана, в результате чего удалось полностью восстановить кровоток в сердечной мышце.

«Сейчас пациентка проходит реабилитацию в одном из медицинских учреждений города», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минздрав РБ