Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Врачи кардиоцентра в Башкирии спасли жизнь пациентке с тяжелым пороком сердца

Врачи кардиоцентра в Башкирии спасли жизнь пациентке с тяжелым пороком сердца

11:48, 24 окт 2024

В Уфе специалисты Республиканского кардиологического центра успешно провела многочасовую операцию пациентке с критическим состоянием сердечно-сосудистой системы, осложненным серьезными сопутствующими заболеваниями.

Жительница Кармаскалинского района поступила в клинику с серьезным диагнозом –дисфункцией сердечного клапана. Ситуацию осложняло наличие опухоли головного мозга и хронического ревматизма. Пациентка испытывала сильную одышку, отеки, а прогрессирующая сердечная недостаточность существенно ухудшала качество её жизни.

Мультидисциплинарный консилиум принял решение о проведении экстренного хирургического вмешательства. В ходе трехчасовой операции с применением аппарата искусственного кровообращения хирурги выполнили комплексную реконструкцию: аортокоронарное шунтирование и замену митрального клапана, в результате чего удалось полностью восстановить кровоток в сердечной мышце.

«Сейчас пациентка проходит реабилитацию в одном из медицинских учреждений города», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
В Уфе врачи спасли ребенка в утробе матери, проведя уникальную операцию

Читайте также:

В Уфе врачи спасли ребенка в утробе матери, проведя уникальную операцию
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
Читайте также

Экстренная операция спасла жизнь пациентке с внематочной беременностью в Башкирии
Здравоохранение в Башкирии
Экстренная операция спасла жизнь пациентке с внематочной беременностью в Башкирии
Хирурги Уфы успешно прооперировали 6-летнюю девочку с паховой грыжей
Происшествия в Башкирии
Хирурги Уфы успешно прооперировали 6-летнюю девочку с паховой грыжей
В Уфе врачи провели сложную операцию на мозг 5-месячной девочке
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи провели сложную операцию на мозг 5-месячной девочке
В Уфе врачи спасли ребенка в утробе матери, проведя уникальную операцию
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи спасли ребенка в утробе матери, проведя уникальную операцию


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok