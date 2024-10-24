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В Башкирии сложная операция спасла руку участника СВО

В Башкирии сложная операция спасла руку участника СВО

14:23, 24 окт 2024

В Башкирии хирурги Верхне-Татышлинской больницы провели сложную операцию по извлечению осколка у военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции.

Военный получил ранения во время атаки вражеского беспилотника на его танк. Несмотря на полученные травмы, он смог самостоятельно покинуть поле боя. По возвращении домой в отпуск боец обратился за медицинской помощью в связи с воспалением в области правого запястья, вызванным осколком.

Операция осложнялась близким расположением осколка к сухожилиям, артериям и нервным окончаниям. Хирургам удалось успешно извлечь инородное тело, проявив высокий профессионализм и мастерство.

После непродолжительного восстановительного периода военнослужащий вернулся к исполнению боевых задач.


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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Минздрав РБ
Теги: Татышлинский район операция
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