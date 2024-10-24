В Башкирии сложная операция спасла руку участника СВО
14:23, 24 окт 2024
В Башкирии хирурги Верхне-Татышлинской больницы провели сложную операцию по извлечению осколка у военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции.
Военный получил ранения во время атаки вражеского беспилотника на его танк. Несмотря на полученные травмы, он смог самостоятельно покинуть поле боя. По возвращении домой в отпуск боец обратился за медицинской помощью в связи с воспалением в области правого запястья, вызванным осколком.
Операция осложнялась близким расположением осколка к сухожилиям, артериям и нервным окончаниям. Хирургам удалось успешно извлечь инородное тело, проявив высокий профессионализм и мастерство.
После непродолжительного восстановительного периода военнослужащий вернулся к исполнению боевых задач.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Минздрав РБ
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