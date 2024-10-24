В Башкирии врачи извлекли монету из желудка ребенка
21:13, 24 окт 2024
В городской клинической больнице № 1 Стерлитамака успешно завершилась очередная операция по извлечению инородного предмета из желудка маленького пациента. Двухлетний мальчик случайно проглотил монету.
По словам матери ребенка, инцидент произошел неожиданно. Медицинский персонал больницы оперативно провел рентгенологическое обследование, которое подтвердило наличие монеты в желудке малыша. Благодаря профессионализму врачей, процедура гастроскопии прошла успешно, и ребенок в тот же день вернулся домой.
Главный врач медучреждения Ильшат Яппаров поделился статистикой подобных случаев:
Медики подчеркивают важность своевременного обращения к врачу в подобных ситуациях. При оперативном вмешательстве процедура извлечения инородных предметов проходит безопасно и не несет угрозы здоровью пациента.
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