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В Башкирии врачи извлекли монету из желудка ребенка

В Башкирии врачи извлекли монету из желудка ребенка

21:13, 24 окт 2024

В городской клинической больнице № 1 Стерлитамака успешно завершилась очередная операция по извлечению инородного предмета из желудка маленького пациента. Двухлетний мальчик случайно проглотил монету.

По словам матери ребенка, инцидент произошел неожиданно. Медицинский персонал больницы оперативно провел рентгенологическое обследование, которое подтвердило наличие монеты в желудке малыша. Благодаря профессионализму врачей, процедура гастроскопии прошла успешно, и ребенок в тот же день вернулся домой.

Главный врач медучреждения Ильшат Яппаров поделился статистикой подобных случаев:

«За десять месяцев этого года наши специалисты извлекли около 50 инородных предметов. Из них 20 случаев пришлись на детей в возрасте от 11 месяцев до 13 лет, причем чаще всего дети глотают именно монеты разного номинала».

 

Медики подчеркивают важность своевременного обращения к врачу в подобных ситуациях. При оперативном вмешательстве процедура извлечения инородных предметов проходит безопасно и не несет угрозы здоровью пациента.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Стерлитамак операция
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