В Башкирии изолировали село из-за вспышки опасного заболевания

21:56, 26 окт 2024

В Мишкинском районе Республики Башкортостан введены строгие ограничительные меры после выявления случая бешенства в селе Камеево. Согласно официальному распоряжению главы региона Радия Хабирова от 23 октября, особый режим установлен в связи с обнаружением опасного заболевания у животного в частном подворье по улице Муртазина.

Санитарно-эпидемиологические службы ввели ряд ограничений: приостановлены все ветеринарные процедуры, включая вакцинацию, запрещено перемещение домашних животных через границы села. Доступ в населенный пункт временно ограничен для посторонних лиц. На период действия карантина отменены все массовые мероприятия, связанные с животными. Мониторинг ситуации осуществляется исключительно специалистами ветеринарной службы.

Автор: Семен Подгорный