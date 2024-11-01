В Башкирии активизировалась серьезная детская инфекция

23:11, 01 ноя 2024

Тревожная ситуация складывается среди детей в Башкирии. «Лучший участковый педиатр Башкирии 2010 года», Марина Брюнина сообщает о ежедневных случаях выявления энтеровирусной инфекции у маленьких пациентов.

Характерными симптомами недуга являются появление язвочек в ротовой полости, развитие стоматита, а также возникновение красных пятен в области ладоней, стоп и конечностей. Основным источником распространения инфекции становятся детские коллективы.

Специалисты подчеркивают: многие родители недооценивают серьезность ситуации, не осознавая высокую контагиозность вируса и возможные последствия отсутствия своевременного медицинского вмешательства. При тяжелом течении болезни существует риск развития серьезных осложнений, включая вирусный менингит, воспаление миндалин, поражение легких и нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Для предотвращения распространения энтеровирусной инфекции критически важно соблюдать базовые правила: исключить использование общей посуды с заболевшим, отказаться от пользования общими полотенцами, а также регулярно проводить кварцевание помещений.

Автор: Семен Подгорный