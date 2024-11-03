Населенный пункт в Башкирии закрыт на карантин из-за бешенства животных
20:01, 03 ноя 2024
В селе Кусимовский рудник Башкирии введен карантин по бешенству после нападения больных лис на домашних животных.
В Абзелиловском районе Башкортостана введены ограничительные меры в связи с обнаружением очага опасного заболевания. Село Кусимовский рудник с 29 октября находится в режиме карантина по бешенству животных.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации главы республики, очаг заболевания зарегистрирован на улице Набережная. Местные жители сообщают о случаях нападения зараженных лис на домашних животных. Охотники подтверждают присутствие бешенства среди лесных хищников в этом районе.
В связи со сложившейся ситуацией власти ввели ряд строгих ограничений:
— Запрещен ввоз и вывоз животных из села
— Ограничено посещение населенного пункта посторонними лицами
— Доступ разрешен только специалистам государственной ветеринарной службы
— Введен запрет на проведение ярмарок и массовых мероприятий.
Карантинные меры введены для защиты населения и предотвращения распространения опасного заболевания. Особую бдительность следует проявлять владельцам домашних животных, проживающим в селе Кусимовский рудник и прилегающих территориях.