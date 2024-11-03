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Населенный пункт в Башкирии закрыт на карантин из-за бешенства животных

Населенный пункт в Башкирии закрыт на карантин из-за бешенства животных

20:01, 03 ноя 2024

В селе Кусимовский рудник Башкирии введен карантин по бешенству после нападения больных лис на домашних животных.

В Абзелиловском районе Башкортостана введены ограничительные меры в связи с обнаружением очага опасного заболевания. Село Кусимовский рудник с 29 октября находится в режиме карантина по бешенству животных.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации главы республики, очаг заболевания зарегистрирован на улице Набережная. Местные жители сообщают о случаях нападения зараженных лис на домашних животных. Охотники подтверждают присутствие бешенства среди лесных хищников в этом районе.

В связи со сложившейся ситуацией власти ввели ряд строгих ограничений:
— Запрещен ввоз и вывоз животных из села
— Ограничено посещение населенного пункта посторонними лицами
— Доступ разрешен только специалистам государственной ветеринарной службы
— Введен запрет на проведение ярмарок и массовых мероприятий.

Карантинные меры введены для защиты населения и предотвращения распространения опасного заболевания. Особую бдительность следует проявлять владельцам домашних животных, проживающим в селе Кусимовский рудник и прилегающих территориях.

В Башкирии изолировали село из-за вспышки опасного заболевания

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Абзелиловский район бешенство карантин
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