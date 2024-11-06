В Башкирии врачи помогли молодой маме победить редкое заболевание сердца

14:31, 06 ноя 2024

Врачи уфимского кардиоцентра успешно пролечили редкую форму сердечной недостаточности у беременной женщины, встречающуюся в одном случае из 3000.

Специалисты Республиканского кардиологического центра Уфы успешно провели лечение молодой женщины, столкнувшейся с серьезными проблемами на последних сроках беременности. Пациентка жаловалась на постоянную одышку и резкое снижение физической активности.

Первыми тревожные симптомы заметили врачи РКБ имени Куватова. Они направили будущую маму на консультацию в кардиоцентр, где после проведения эхокардиографии подтвердился диагноз — сердечная недостаточность.

Медики приняли решение о немедленном проведении кесарева сечения. После родоразрешения пациентка поступила в кардиологическое отделение № 1 под наблюдение заведующей Люции Газизовой.

«Трехнедельный курс квалифицированного лечения принес положительные результаты: значительно уменьшилась одышка, повысилась физическая активность», — рассказала главный врач центра Ирина Николаева.

Она отметила, что в процессе лечения специалисты консультировались с экспертами ведущих федеральных центров — НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова и НМИЦ имени В. А. Алмазова.

По словам Ирины Николаевой, подобная форма сердечной недостаточности на поздних сроках беременности — явление крайне редкое, встречающееся лишь у одной из 3000 пациенток.

«Благодаря профессионализму врачей и силе духа пациентки, она смогла вернуться домой к своему малышу», — подчеркнула руководитель медучреждения.

Сейчас женщине рекомендовано продолжить лечение и наблюдение у кардиолога по месту жительства.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ