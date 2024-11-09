Роспотребнадзор предупреждает: в Башкирии участились случаи заболевания мышиной лихорадкой
08:31, 09 ноя 2024
В Башкирии наблюдается рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за январь–октябрь 2024 года зафиксировано 156 случаев инфицирования этим заболеванием, также известным как «мышиная лихорадка».
Эпидемиологическая ситуация обостряется в связи с сезонным изменением поведения грызунов — основных переносчиков вируса. Специалисты отмечают, что в холодное время года мелкие грызуны активно мигрируют в поисках теплых убежищ, проникая в жилые помещения и хозяйственные постройки. Особую опасность представляют места хранения продуктов питания и кормов для сельскохозяйственных животных.
Механизм передачи вируса преимущественно воздушно-пылевой: человек может заразиться при вдыхании мельчайших частиц пыли, содержащих выделения инфицированных грызунов. Эксперты подчеркивают, что на сегодняшний день не существует специфической профилактики заболевания, включая вакцинацию.
В связи с этим Роспотребнадзор разработал комплекс превентивных мер, особенно актуальных в преддверии зимнего сезона. Рекомендации включают:
— герметизацию всех возможных путей проникновения грызунов в помещения,
— установку защитных решеток на вентиляционные отверстия,
— организацию безопасного хранения пищевых продуктов и кормов,
— применение специальных средств борьбы с грызунами с соблюдением мер предосторожности.