Роспотребнадзор предупреждает: в Башкирии участились случаи заболевания мышиной лихорадкой

08:31, 09 ноя 2024

В Башкирии наблюдается рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за январь–октябрь 2024 года зафиксировано 156 случаев инфицирования этим заболеванием, также известным как «мышиная лихорадка».

Эпидемиологическая ситуация обостряется в связи с сезонным изменением поведения грызунов — основных переносчиков вируса. Специалисты отмечают, что в холодное время года мелкие грызуны активно мигрируют в поисках теплых убежищ, проникая в жилые помещения и хозяйственные постройки. Особую опасность представляют места хранения продуктов питания и кормов для сельскохозяйственных животных.

Механизм передачи вируса преимущественно воздушно-пылевой: человек может заразиться при вдыхании мельчайших частиц пыли, содержащих выделения инфицированных грызунов. Эксперты подчеркивают, что на сегодняшний день не существует специфической профилактики заболевания, включая вакцинацию.

В связи с этим Роспотребнадзор разработал комплекс превентивных мер, особенно актуальных в преддверии зимнего сезона. Рекомендации включают:

— герметизацию всех возможных путей проникновения грызунов в помещения,

— установку защитных решеток на вентиляционные отверстия,

— организацию безопасного хранения пищевых продуктов и кормов,

— применение специальных средств борьбы с грызунами с соблюдением мер предосторожности.

Автор: Семен Подгорный