Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Роспотребнадзор предупреждает: в Башкирии участились случаи заболевания мышиной лихорадкой

Роспотребнадзор предупреждает: в Башкирии участились случаи заболевания мышиной лихорадкой

08:31, 09 ноя 2024

В Башкирии наблюдается рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за январь–октябрь 2024 года зафиксировано 156 случаев инфицирования этим заболеванием, также известным как «мышиная лихорадка».

Эпидемиологическая ситуация обостряется в связи с сезонным изменением поведения грызунов — основных переносчиков вируса. Специалисты отмечают, что в холодное время года мелкие грызуны активно мигрируют в поисках теплых убежищ, проникая в жилые помещения и хозяйственные постройки. Особую опасность представляют места хранения продуктов питания и кормов для сельскохозяйственных животных.

Механизм передачи вируса преимущественно воздушно-пылевой: человек может заразиться при вдыхании мельчайших частиц пыли, содержащих выделения инфицированных грызунов. Эксперты подчеркивают, что на сегодняшний день не существует специфической профилактики заболевания, включая вакцинацию.

В связи с этим Роспотребнадзор разработал комплекс превентивных мер, особенно актуальных в преддверии зимнего сезона. Рекомендации включают:
— герметизацию всех возможных путей проникновения грызунов в помещения,
— установку защитных решеток на вентиляционные отверстия,
— организацию безопасного хранения пищевых продуктов и кормов,
— применение специальных средств борьбы с грызунами с соблюдением мер предосторожности.

Автор: Семен Подгорный
Теги: мышиная лихорадка
Читайте также

В Башкирии зафиксирован всплеск заболеваемости мышиной лихорадкой
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии зафиксирован всплеск заболеваемости мышиной лихорадкой
Жители Уфы тащат с кладбищ смертельную заразу
Здравоохранение в Башкирии
Жители Уфы тащат с кладбищ смертельную заразу
В Башкирии прогнозируют рост популяции грызунов и комаров
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии прогнозируют рост популяции грызунов и комаров
Роспотребнадзор Башкирии сообщил о росте заболеваемости мышиной лихорадкой в 1,4 раза
Здравоохранение в Башкирии
Роспотребнадзор Башкирии сообщил о росте заболеваемости мышиной лихорадкой в 1,4 раза


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok