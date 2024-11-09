В Башкирии освоили новый метод лечения рака легкого

09:07, 09 ноя 2024

Специалисты Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) успешно освоили передовую методику лечения онкологических заболеваний легких. Речь идет о криоаблации — высокотехнологичном методе, использующем воздействие сверхнизких температур для точечного уничтожения раковых клеток.

Внедрение инновационной технологии состоялось в рамках федеральной программы «Приоритет-2030». Практическое освоение метода прошло под руководством ведущего специалиста из Санкт-Петербурга — Павла Балахнина, возглавляющего отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения в ФГБК НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России. Под его наблюдением медицинская команда БГМУ успешно провела первые три операции.

Главное преимущество криоаблации заключается в её щадящем характере. В отличие от традиционных хирургических вмешательств, данная процедура минимально травматична. Специалисты получают доступ к опухоли через небольшой разрез на коже или посредством лапароскопии. Уникальность метода состоит в последовательном чередовании циклов замораживания и нагревания тканей, что приводит к избирательному разрушению злокачественных образований при сохранении здоровых клеток.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: БГМУ