Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии освоили новый метод лечения рака легкого

В Башкирии освоили новый метод лечения рака легкого

09:07, 09 ноя 2024

Специалисты Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) успешно освоили передовую методику лечения онкологических заболеваний легких. Речь идет о криоаблации — высокотехнологичном методе, использующем воздействие сверхнизких температур для точечного уничтожения раковых клеток.

Внедрение инновационной технологии состоялось в рамках федеральной программы «Приоритет-2030». Практическое освоение метода прошло под руководством ведущего специалиста из Санкт-Петербурга — Павла Балахнина, возглавляющего отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения в ФГБК НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России. Под его наблюдением медицинская команда БГМУ успешно провела первые три операции.

Главное преимущество криоаблации заключается в её щадящем характере. В отличие от традиционных хирургических вмешательств, данная процедура минимально травматична. Специалисты получают доступ к опухоли через небольшой разрез на коже или посредством лапароскопии. Уникальность метода состоит в последовательном чередовании циклов замораживания и нагревания тканей, что приводит к избирательному разрушению злокачественных образований при сохранении здоровых клеток.

В Башкирии врачи помогли молодой маме победить редкое заболевание сердца

Читайте также:

В Башкирии врачи помогли молодой маме победить редкое заболевание сердца
Автор: Семен Подгорный
Фото: БГМУ
Теги: операция
Читайте также

В Башкирии врачи помогли молодой маме победить редкое заболевание сердца
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии врачи помогли молодой маме победить редкое заболевание сердца
В Башкирии студенты-медики провели уникальную операцию
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии студенты-медики провели уникальную операцию
Больше об опухолях не вспомните: врач назвал продукты, которые защитят от разных видов онкологии — подавляют раковые клетки
Здоровье
Больше об опухолях не вспомните: врач назвал продукты, которые защитят от разных видов онкологии — подавляют раковые клетки
Уфимские хирурги спасли жизнь юного пациента, удалив из его легкого редкую опухоль
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские хирурги спасли жизнь юного пациента, удалив из его легкого редкую опухоль


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok