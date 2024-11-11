Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии можно будет бесплатно провериться на диабет

В Башкирии можно будет бесплатно провериться на диабет

11:52, 11 ноя 2024

В рамках программы профилактики сахарного диабета, с 11 по 15 ноября жители Башкирии получат возможность пройти комплексное медицинское обследование совершенно бесплатно. Инициатива направлена на раннее выявление одного из самых распространенных эндокринных заболеваний.

По данным Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, программа обследования будет развернута на базе центров здоровья при местных поликлиниках. Особое внимание будет уделено пациентам из групп риска, включая людей с наследственной предрасположенностью и избыточной массой тела.

Ведущие специалисты республики организуют выездные консультации в различных населенных пунктах региона. В состав мобильных бригад войдут эксперты из Республиканской клинической больницы имени Куватова и детской поликлиники № 4. География охвата включает как крупные города — Бирск, Сибай, Туймазы, так и менее населенные пункты — село Месягутово и Кумертау.

Диабет представляет собой серьезное метаболическое нарушение, при котором поджелудочная железа либо не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо организм не может эффективно использовать производимый гормон. Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие тяжелых осложнений и значительно улучшить качество жизни пациентов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: диабет
Читайте также

Жителям Башкирии доступна бесплатная услуга
Здравоохранение в Башкирии
Жителям Башкирии доступна бесплатная услуга
Медицинские специалисты РКБ имени Куватова выехали в районы Башкирии
Здравоохранение в Башкирии
Медицинские специалисты РКБ имени Куватова выехали в районы Башкирии
Россиян разделят на 3 группы: В поликлиниках введены новые правила проверки здоровья
Россия/мир
Россиян разделят на 3 группы: В поликлиниках введены новые правила проверки здоровья
Глава Башкирии анонсировал масштабную программу поддержки сельских медиков
Здравоохранение в Башкирии
Глава Башкирии анонсировал масштабную программу поддержки сельских медиков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok