В Башкирии можно будет бесплатно провериться на диабет

11:52, 11 ноя 2024

В рамках программы профилактики сахарного диабета, с 11 по 15 ноября жители Башкирии получат возможность пройти комплексное медицинское обследование совершенно бесплатно. Инициатива направлена на раннее выявление одного из самых распространенных эндокринных заболеваний.

По данным Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, программа обследования будет развернута на базе центров здоровья при местных поликлиниках. Особое внимание будет уделено пациентам из групп риска, включая людей с наследственной предрасположенностью и избыточной массой тела.

Ведущие специалисты республики организуют выездные консультации в различных населенных пунктах региона. В состав мобильных бригад войдут эксперты из Республиканской клинической больницы имени Куватова и детской поликлиники № 4. География охвата включает как крупные города — Бирск, Сибай, Туймазы, так и менее населенные пункты — село Месягутово и Кумертау.

Диабет представляет собой серьезное метаболическое нарушение, при котором поджелудочная железа либо не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо организм не может эффективно использовать производимый гормон. Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие тяжелых осложнений и значительно улучшить качество жизни пациентов.

Автор: Семен Подгорный