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Глава Башкирии поручил усилить профилактику ОРВИ и COVID-19 на предприятиях

Глава Башкирии поручил усилить профилактику ОРВИ и COVID-19 на предприятиях

23:04, 11 ноя 2024

По данным Минздрава Башкирии, текущая эпидемиологическая ситуация характеризуется значительным ростом заболеваемости. За минувшую неделю зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев ОРВИ, при этом 50% заболевших составляют дети. Статистика по COVID-19 также демонстрирует тенденцию к росту: в октябре выявлено 4 686 случаев инфицирования, а за первые дни ноября — еще 830 случаев.

И.о. министра здравоохранения Башкортостана Роберт Иштуков подчеркивает приоритетность вакцинации как ключевого метода профилактики. В республике развернута прививочная кампания: функционируют 249 специализированных кабинетов в 73 медучреждениях. Планируется охватить вакцинацией 2,4 миллиона человек, что составляет 60% населения. На сегодняшний день уже привито более 1,7 миллиона жителей — это 85% от намеченного плана.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак акцентировала внимание на необходимости вакцинации работников предприятий. При заболевании более 20% сотрудников рекомендуется введение противоэпидемических мероприятий. Глава республики Радий Хабиров поручил усилить информационно-разъяснительную работу среди руководителей предприятий.

Сейчас в регионе развернуто 1,6 тысячи инфекционных коек с возможностью увеличения их числа на 687 единиц. В медучреждениях сформирован необходимый кадровый резерв из более чем 31,3 тысячи специалистов. Дополнительно планируется привлечь почти 2 тысячи ординаторов и студентов старших курсов БГМУ.

Лечебные учреждения, по словам руководства Минздрава, полностью обеспечены необходимыми медикаментами, средствами защиты и дезинфекции. В наличии имеется 392 аппарата ИВЛ.

Автор: i-gazeta.com
Теги: орви грипп Коронавирус в Башкирии
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