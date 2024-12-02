В Башкирии врачи удлинили пациенту ноги на 6 сантиметров

15:38, 02 дек 2024

В Октябрьском местные медики сотворили настоящее чудо — подарили пациенту новую жизнь, увеличив рост на 6 сантиметров. Мужчина с рождения страдал от серьезной деформации ног и практически не покидал квартиру, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Всю жизнь пациент боролся с генетическим дефектом — варусной деформацией голеней. Недоразвитые кости и мышцы стали настоящим приговором, превратив жизнь в затворничество.

Но хирурги городской больницы решили бросить вызов природе. Используя легендарный метод Елизарова, они провели ювелирную операцию по коррекции костей. Теперь пациент может начать новую жизнь — с прямыми ногами и уверенностью в себе.

Ранее В Башкирии врачи помогли молодой маме победить редкое заболевание сердца.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ТГ-канал Айрата Рахматуллина