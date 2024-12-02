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Скорая помощь Башкирии получила систему автоматического определения местоположения пациента

Скорая помощь Башкирии получила систему автоматического определения местоположения пациента

16:06, 02 дек 2024

Диспетчеры скорой в Башкирии теперь моментально видят, откуда звонит человек — не важно, с мобильного или городского. Система сама определяет геолокацию и показывает адрес.

"Критически важно при нарушениях речи и неотложках", — подчеркнул и.о. главы Минздрава республики Айрат Рахматуллин на совещании в правительстве.

Всё благодаря новой системе "Постгрес" — она не только находит человека на карте, но и сразу выдаёт диспетчеру историю болезней пациента. Раньше на опрос уходило 3 минуты, теперь хватает полутора.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: скорая помощь минздрав Башкирии
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