Скорая помощь Башкирии получила систему автоматического определения местоположения пациента

16:06, 02 дек 2024

Диспетчеры скорой в Башкирии теперь моментально видят, откуда звонит человек — не важно, с мобильного или городского. Система сама определяет геолокацию и показывает адрес.

"Критически важно при нарушениях речи и неотложках", — подчеркнул и.о. главы Минздрава республики Айрат Рахматуллин на совещании в правительстве.

Всё благодаря новой системе "Постгрес" — она не только находит человека на карте, но и сразу выдаёт диспетчеру историю болезней пациента. Раньше на опрос уходило 3 минуты, теперь хватает полутора.

Ранее в Башкирии врачи удлинили пациенту ноги на 6 сантиметров.

Автор: Семен Подгорный