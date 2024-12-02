Скорая помощь Башкирии получила систему автоматического определения местоположения пациента
16:06, 02 дек 2024
Диспетчеры скорой в Башкирии теперь моментально видят, откуда звонит человек — не важно, с мобильного или городского. Система сама определяет геолокацию и показывает адрес.
"Критически важно при нарушениях речи и неотложках", — подчеркнул и.о. главы Минздрава республики Айрат Рахматуллин на совещании в правительстве.
Всё благодаря новой системе "Постгрес" — она не только находит человека на карте, но и сразу выдаёт диспетчеру историю болезней пациента. Раньше на опрос уходило 3 минуты, теперь хватает полутора.
- Ранее в Башкирии врачи удлинили пациенту ноги на 6 сантиметров.
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Автор: Семен Подгорный
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