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Врачи в Уфе достали из кишечника 2-летнего ребенка 17 магнитных шариков

Врачи в Уфе достали из кишечника 2-летнего ребенка 17 магнитных шариков

12:28, 03 дек 2024

Уфимские врачи достали из кишечника 2-летнего ребенка 17 магнитных шариков. Родители даже не догадывались о том, что творится в животе их дочки.

Всё началось с обычных симптомов — девочка стала вялой, появилась постоянная рвота. Когда встревоженные родители привезли ребёнка в больницу скорой помощи, никто не ожидал увидеть на рентгене настоящий конструктор.

Внутри малышки притаились 17 крошечных магнитов размером всего по 2 миллиметра. Эти детали от детского набора устроили в кишечнике настоящий хаос — собрались в разных местах, заблокировали проход и даже пробили стенки.

Хирурги два часа колдовали над спасением крохи. Пришлось не только выуживать каждый шарик, но и зашивать три дырки, которые успели наделать эти "весёлые" магнитики.

Сейчас малышка под присмотром врачей реанимации. Жизни ребёнка ничего не угрожает, но впереди долгое восстановление. Медики Башкирии в очередной раз напоминают: детские конструкторы — не еда.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба минздрава РБ
Теги: минздрав Башкирии операция
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