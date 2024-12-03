В Башкирии распространяется «упрямая» пневмония — против нее бессильны обычные антибиотики

14:26, 03 дек 2024

В Башкирии зафиксировали случаи особо коварной пневмонии. Бактерия Mycoplasma pneumoniae атаковала сразу двух пациенток из одной семьи.

52-летняя жительница Уфы попала в больницу с тяжёлым воспалением лёгких. Следом за ней в палату угодила и её дочь — с точно таким же диагнозом. Медики 21-й городской больницы выяснили — обеих свалил с ног один и тот же возбудитель.

«Этот микроб — настоящий партизан. Обычные антибиотики против него бессильны», — объясняет и.о. заведующей пульмонологическим отделением Инна Гражданкина.

Врачам пришлось изрядно поломать голову, чтобы подобрать эффективное лечение.

Главврач стерлитамакской больницы Радик Надыргулов предупреждает: эта форма пневмонии — настоящий марафонец. Больные месяцами мучаются от кашля, болей в груди и проблем с дыханием. Каждому пациенту нужен свой коктейль из лекарств, процедур и упражнений.

Как не стать жертвой микроба-партизана? Рецепт прост: маска на лицо, форточка — нараспашку, влажная уборка — каждый день. И держитесь подальше от толпы — микоплазма любит многолюдные места.

Справка: Mycoplasma pneumoniae — это микроскопическая бактерия-невидимка без клеточной стенки. Именно поэтому обычные антибиотики против неё бессильны. Особенно опасна для детей старше 4 лет и взрослых.

Автор: Семен Подгорный