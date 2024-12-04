24 000 жителей Башкирии слегли с простудой за неделю
10:34, 04 дек 2024
Эпидемия ОРВИ накрыла Башкирию — каждый день больше 3000 человек сражаются с насморком и температурой. Половина заболевших — дети.
Роспотребнадзор сообщил, что за последние 7 дней количество простуженных выросло на 0,6%. И это только начало — медики уверены, что настоящая волна накроет регион в период новогодних праздников и продержится до февраля.
Санврачи проверяют школы и детсады — выясняют, как часто там моют полы и проветривают помещения. Говорят, такой всплеск заболеваемости для зимы — обычное дело.
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Автор: Семен Подгорный
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