Как сменить поликлинику в Башкирии: официальное разъяснение Минздрава
10:54, 05 дек 2024
Жители Башкортостана получили официальное разъяснение от республиканского Минздрава касательно процедуры смены медицинского учреждения. Ведомство подтвердило право граждан на самостоятельный выбор поликлиники.
Процедура прикрепления к новому медучреждению оказалась достаточно простой. Необходимо лично обратиться в регистратуру выбранной поликлиники, имея при себе три документа: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Для прикрепления детей младшего возраста установлен особый порядок. Как уточнили в Минздраве РБ:
Однако в ведомстве обращают внимание на существующие ограничения при выборе медорганизации. Смена поликлиники может оказаться невозможной в случаях:
- перегруженности выбранного медучреждения
- отсутствия необходимых ресурсов
- недостаточного финансирования.
По словам представителей Минздрава, «превышение численности прикрепленного населения может повлиять на качество оказания надлежащей медицинской помощи населению».