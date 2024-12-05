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Как сменить поликлинику в Башкирии: официальное разъяснение Минздрава

Как сменить поликлинику в Башкирии: официальное разъяснение Минздрава

10:54, 05 дек 2024

Жители Башкортостана получили официальное разъяснение от республиканского Минздрава касательно процедуры смены медицинского учреждения. Ведомство подтвердило право граждан на самостоятельный выбор поликлиники.

Процедура прикрепления к новому медучреждению оказалась достаточно простой. Необходимо лично обратиться в регистратуру выбранной поликлиники, имея при себе три документа: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Для прикрепления детей младшего возраста установлен особый порядок. Как уточнили в Минздраве РБ:

«Если прикрепляете ребенка младше 14 лет, необходимо предоставить его свидетельство о рождении, полис ОМС и свой паспорт».

Однако в ведомстве обращают внимание на существующие ограничения при выборе медорганизации. Смена поликлиники может оказаться невозможной в случаях:

  • перегруженности выбранного медучреждения
  • отсутствия необходимых ресурсов
  • недостаточного финансирования.

По словам представителей Минздрава, «превышение численности прикрепленного населения может повлиять на качество оказания надлежащей медицинской помощи населению».

Автор: Семен Подгорный
Теги: минздрав Башкирии
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