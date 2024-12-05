В Уфе врачи БГМУ помогли пациентке с недержанием мочи

22:56, 05 дек 2024

В Уфе врачи клиники БГМУ провели революционную операцию, избавив пациентку от деликатной проблемы. Женщина страдала от недержания при стрессовых ситуациях — теперь это в прошлом.

В ход пошла инновационная разработка — комбинированный аллогенно-полипропиленовый слинг. Звучит сложно, а на деле — всего 30 минут под наркозом, и пациент возвращается к нормальной жизни.

«Большинству наших пациентов около 50 лет. После операции они забывают о проблеме навсегда», — рассказали в клинике.

Ранее врачи в Башкирии удлинили пациенту ноги на 6 сантиметров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба клиники БГМУ