В Салавате умер заслуженный психотерапевт Игорь Абдрахманов

12:38, 08 дек 2024

В Салавате не стало легенды местной психиатрии —скончался психотерапевт Игорь Абдрахманов. Почти три десятка лет он помогал пациентам наркодиспансера Салавата справляться с зависимостями и душевными травмами.

За свою карьеру доктор заслужил немало наград — от знака «Отличник здравоохранения» до медали к 100-летию республики. Но главной наградой для него всегда были благодарные пациенты.

Коллеги вспоминают Игоря Абдрахманова как человека, искренне преданного своему делу. В местной больнице говорят — он был не просто врачом, а настоящим примером того, каким должен быть медик: чутким, внимательным и бесконечно добрым к людям.

Ранее "Новости Салавата" писали о том, что семья погибшей на складе Ozon девушки из Башкирии недовольна ходом расследования.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети