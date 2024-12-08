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В Салавате умер заслуженный психотерапевт Игорь Абдрахманов

В Салавате умер заслуженный психотерапевт Игорь Абдрахманов

12:38, 08 дек 2024

В Салавате не стало легенды местной психиатрии —скончался психотерапевт Игорь Абдрахманов. Почти три десятка лет он помогал пациентам наркодиспансера Салавата справляться с зависимостями и душевными травмами.

За свою карьеру доктор заслужил немало наград — от знака «Отличник здравоохранения» до медали к 100-летию республики. Но главной наградой для него всегда были благодарные пациенты.

Коллеги вспоминают Игоря Абдрахманова как человека, искренне преданного своему делу. В местной больнице говорят — он был не просто врачом, а настоящим примером того, каким должен быть медик: чутким, внимательным и бесконечно добрым к людям.

  • Ранее "Новости Салавата" писали о том, что семья погибшей на складе Ozon девушки из Башкирии недовольна ходом расследования.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салават
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