В Салавате умер заслуженный психотерапевт Игорь Абдрахманов
12:38, 08 дек 2024
В Салавате не стало легенды местной психиатрии —скончался психотерапевт Игорь Абдрахманов. Почти три десятка лет он помогал пациентам наркодиспансера Салавата справляться с зависимостями и душевными травмами.
За свою карьеру доктор заслужил немало наград — от знака «Отличник здравоохранения» до медали к 100-летию республики. Но главной наградой для него всегда были благодарные пациенты.
Коллеги вспоминают Игоря Абдрахманова как человека, искренне преданного своему делу. В местной больнице говорят — он был не просто врачом, а настоящим примером того, каким должен быть медик: чутким, внимательным и бесконечно добрым к людям.
- Ранее "Новости Салавата" писали о том, что семья погибшей на складе Ozon девушки из Башкирии недовольна ходом расследования.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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