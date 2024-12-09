В Уфе успешно провели первую операцию по коррекции органов малого таза

14:21, 09 дек 2024

В Уфе 78-летняя пенсионерка получила второй шанс на полноценную жизнь. Врачи ГКБ №21 впервые в истории больницы провели операцию по устранению пролапса тазовых органов.

Женщина долго страдала от серьёзного недуга — органы малого таза выпадали, а регулярные кровотечения превратили её жизнь в кошмар. Но местные медики решились на сложное вмешательство, сообщает "Новости Уфы".

Высокотехнологичная операция прошла успешно. Пациентка уже дома и чувствует себя отлично. Для уфимской больницы это первый подобный опыт.

Ранее в Уфе врачи БГМУ помогли пациентке с недержанием мочи.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Городская клиническая больница № 21 Уфы