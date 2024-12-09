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В Уфе врачи удалили пациентке гигантскую опухоль матки, весившей 4 килограмма

В Уфе врачи удалили пациентке гигантскую опухоль матки, весившей 4 килограмма

16:03, 09 дек 2024

В Уфе хирурги провели уникальную операцию — у 43-летней пациентки удалили миому матки весом 4 килограмма. Размер новообразования достигал 25 сантиметров в диаметре, сообщает "Новости Уфы".

Женщина долгое время не обращалась к врачам, несмотря на тревожные симптомы: сильные боли и обильные месячные. Когда пациентка всё же попала в больницу, медики диагностировали у неё многоузловую миому впечатляющих размеров.

Врачи приняли решение действовать современным способом — провели лапароскопическую операцию. Этот щадящий метод позволил избежать серьёзных разрезов и ускорить реабилитацию. Уже через пять дней пациентка отправилась домой.

Медики напоминают: регулярные визиты к гинекологу помогают выявить проблему на ранней стадии. Миома — коварное заболевание, которое может привести к серьёзным осложнениям, включая анемию.

  • Ранее в Уфе успешно провели первую операцию по коррекции органов малого таза.
В Уфе врачи БГМУ помогли пациентке с недержанием мочи

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: минздрав Башкирии операция Уфа
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