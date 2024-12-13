В Уфе врачи достали из живота беременной гигантскую опухоль с волосами и костями

23:13, 13 дек 2024

20-летняя беременная из Туймазов едва не потеряла ребёнка из-за странной штуки в животе. Девушку с адскими болями и непрерывной рвотой экстренно доставили на вертолете в Уфу, сообщает портал "Новости Туймазы", ссылаясь на сообщение главврача РКБ имени Куватова Мурада Авзалова.

Медики сразу заподозрили неладное — УЗИ показало здоровенное образование размером с небольшой арбуз. Счёт шёл на часы: на 23-й неделе беременности такой сюрприз мог убить и маму, и малыша.

Врачи РКБ имени Куватова решились на срочную операцию. Вскрыли живот и обомлели — внутри опухоли обнаружили настоящий horror: волосы, жир, кости и хрящи. Оказалось, это дермоидная киста — редкая штука, которая растёт из эмбриональных клеток и может содержать в себе даже зубы.

Главврач больницы Мурад Авзалов рассказал, что такие опухоли внутри могут привести к страшному: перекруту яичника, разрыву кисты и даже перитониту. Но молодой маме повезло — операция прошла успешно, и сейчас она под наблюдением врачей спокойно вынашивает малыша.

Ранее в Туймазах подросток из детдома погиб за рулём угнанной «десятки».

Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/muradavzalov72