Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Уфе врачи достали из живота беременной гигантскую опухоль с волосами и костями

В Уфе врачи достали из живота беременной гигантскую опухоль с волосами и костями

23:13, 13 дек 2024

20-летняя беременная из Туймазов едва не потеряла ребёнка из-за странной штуки в животе. Девушку с адскими болями и непрерывной рвотой экстренно доставили на вертолете в Уфу, сообщает портал "Новости Туймазы", ссылаясь на сообщение главврача РКБ имени Куватова Мурада Авзалова.

Медики сразу заподозрили неладное — УЗИ показало здоровенное образование размером с небольшой арбуз. Счёт шёл на часы: на 23-й неделе беременности такой сюрприз мог убить и маму, и малыша.

Врачи РКБ имени Куватова решились на срочную операцию. Вскрыли живот и обомлели — внутри опухоли обнаружили настоящий horror: волосы, жир, кости и хрящи. Оказалось, это дермоидная киста — редкая штука, которая растёт из эмбриональных клеток и может содержать в себе даже зубы.

Главврач больницы Мурад Авзалов рассказал, что такие опухоли внутри могут привести к страшному: перекруту яичника, разрыву кисты и даже перитониту. Но молодой маме повезло — операция прошла успешно, и сейчас она под наблюдением врачей спокойно вынашивает малыша.

  • Ранее в Туймазах подросток из детдома погиб за рулём угнанной «десятки».
В Уфе врачи удалили пациентке гигантскую опухоль матки, весившей 4 килограмма

Читайте также:

В Уфе врачи удалили пациентке гигантскую опухоль матки, весившей 4 килограмма
Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/muradavzalov72
Теги: операция минздрав Башкирии Туймазы
Читайте также

В Башкирии проведена успешная операция по удалению гигантского новообразования в матке
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии проведена успешная операция по удалению гигантского новообразования в матке
В Уфе женщине продлили срок беременности, а потом сделали 7-е кесарево сечение
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе женщине продлили срок беременности, а потом сделали 7-е кесарево сечение
Врачи Уфы провели уникальную операцию по удалению опухоли кости
Здравоохранение в Башкирии
Врачи Уфы провели уникальную операцию по удалению опухоли кости
Жительнице Башкирии удалили опухоль яичника с 10 литрами жидкости
Здравоохранение в Башкирии
Жительнице Башкирии удалили опухоль яичника с 10 литрами жидкости


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok