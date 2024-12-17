В Башкирии создан Совет по развитию здравоохранения

11:51, 17 дек 2024

В Башкортостане появился новый орган власти в сфере медицины. Глава республики Радий Хабиров объявил о создании Совета по развитию здравоохранения во время планёрки в Центре управления регионом.

В состав консультативного органа вошли руководители ведущих медучреждений региона. Они будут собираться минимум раз в квартал, чтобы обсуждать насущные проблемы башкирской медицины.

Новая структура заменит существовавшие ранее "Здравчасы" — теперь они станут частью работы Совета. Первое заседание медицинского штаба пройдёт уже сегодня во второй половине дня.

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Автор: Семен Подгорный