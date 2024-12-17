В Башкирии создан Совет по развитию здравоохранения
11:51, 17 дек 2024
В Башкортостане появился новый орган власти в сфере медицины. Глава республики Радий Хабиров объявил о создании Совета по развитию здравоохранения во время планёрки в Центре управления регионом.
В состав консультативного органа вошли руководители ведущих медучреждений региона. Они будут собираться минимум раз в квартал, чтобы обсуждать насущные проблемы башкирской медицины.
Новая структура заменит существовавшие ранее "Здравчасы" — теперь они станут частью работы Совета. Первое заседание медицинского штаба пройдёт уже сегодня во второй половине дня.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Политика в Башкирии
Глава Башкирии вошел в Совет при президенте РФ по развитию спорта
Политика в Башкирии
Глава Башкирии подписал указ о призывных комиссиях
Политика в Башкирии
Правительство Башкирии подает в отставку
Культура в Башкирии
Глава Башкирии включил в состав Совета по вопросам культуры и искусства Анвара Нургалиева