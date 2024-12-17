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Башкирия столкнулась с ростом заболеваемости коронавирусом в декабре

Башкирия столкнулась с ростом заболеваемости коронавирусом в декабре

14:26, 17 дек 2024

За последние дни республику накрыла очередная волна коронавируса. Цифры растут как на дрожжах — только за сутки медики выявили 151 новый случай заражения.

И. о. регионального Минздрава Айрат Рахматуллин доложил на правительственном совещании: ситуация становится всё серьёзнее. Если вчера было 148 заболевших, то сегодня уже на трёх человек больше.

Пик последней недели пришёлся на 15 декабря — тогда подтвердилось 150 случаев. А началось всё 11 декабря, когда показатели резко поползли вверх.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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