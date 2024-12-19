В Янауле пациентке удалили гигантскую кисту через небольшие проколы
12:03, 19 дек 2024
Врачи Янаульской больницы провели уникальную операцию — удалили трехлитровую кисту яичника у местной жительницы. Пациентка долгое время не обращала внимания на увеличивающийся живот, пока он не достиг размеров как при пятимесячной беременности, сообщает портал "Новости Янаула на сегодня".
Медики справились с задачей виртуозно — вместо большого разреза сделали всего несколько проколов. Современное оборудование позволило провести щадящую лапароскопическую операцию.
Результат превзошел ожидания: минимум шрамов, быстрое восстановление и уже через пять дней женщина отправилась домой. О проведенной операции сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии.
- Ранее романтик из Янаула два часа провисел на заборе возле дома возлюбленной.
Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/dr.arakhmatullin
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