В Янауле пациентке удалили гигантскую кисту через небольшие проколы

12:03, 19 дек 2024

Врачи Янаульской больницы провели уникальную операцию — удалили трехлитровую кисту яичника у местной жительницы. Пациентка долгое время не обращала внимания на увеличивающийся живот, пока он не достиг размеров как при пятимесячной беременности, сообщает портал "Новости Янаула на сегодня".

Медики справились с задачей виртуозно — вместо большого разреза сделали всего несколько проколов. Современное оборудование позволило провести щадящую лапароскопическую операцию.

Результат превзошел ожидания: минимум шрамов, быстрое восстановление и уже через пять дней женщина отправилась домой. О проведенной операции сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии.

Ранее романтик из Янаула два часа провисел на заборе возле дома возлюбленной.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin